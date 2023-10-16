З аеропорту Тель-Авіва вилетів третій евакуаційний рейс із громадянами України
Понеділок, 16 жовтня 2023, 23:37
Третій евакуаційний рейс з громадянами України вилетів увечері 16 жовтня із Ізраїля до Румунії.
Джерело: посольство України в Ізраїлі
Дослівно: "Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) до м. Бухарест (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких жінки та діти.
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Деталі: Посольство повідомило, що надало необхідне сприяння та консульську допомогу українцям.
Що передувало:
- Перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня.
- Вранці 16 жовтня вилетів другий евакуаційний рейс зі 155 українцями на борту.
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