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З аеропорту Тель-Авіва вилетів третій евакуаційний рейс із громадянами України

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 жовтня 2023, 23:37
З аеропорту Тель-Авіва вилетів третій евакуаційний рейс із громадянами України
Фото: tripway | Аеропорт Бен-Гуріона

Третій евакуаційний рейс з громадянами України вилетів увечері 16 жовтня із Ізраїля до Румунії.

Джерело: посольство України в Ізраїлі

Дослівно: "Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом,  з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) до м. Бухарест (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких жінки та діти.

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Деталі: Посольство повідомило, що надало необхідне сприяння та консульську допомогу українцям.

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Теми: Ізраїльевакуація
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