З аеропорту Тель-Авіва вилетів третій евакуаційний рейс із громадянами України

Третій евакуаційний рейс з громадянами України вилетів увечері 16 жовтня із Ізраїля до Румунії.

Джерело: посольство України в Ізраїлі

Дослівно: "Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) до м. Бухарест (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких жінки та діти.

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Деталі: Посольство повідомило, що надало необхідне сприяння та консульську допомогу українцям.

Що передувало:

Перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня.

Вранці 16 жовтня вилетів другий евакуаційний рейс зі 155 українцями на борту.