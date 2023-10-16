Из аэропорта Тель-Авива вылетел третий эвакуационный рейс с гражданами Украины

Третий эвакуационный рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября из Израиля в Румынию.

Источник: посольство Украины в Израиле

Дословно: "Сегодня, 16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) в Бухарест (Румыния) отлетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых женщины и дети.

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Детали: Посольство сообщило, что оказало необходимое содействие и консульскую помощь украинцам.

Что предшествовало:

Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября.

Утром 16 октября вылетел второй эвакуационный рейс со 155 украинцами на борту.