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Из аэропорта Тель-Авива вылетел третий эвакуационный рейс с гражданами Украины

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 октября 2023, 23:37
Из аэропорта Тель-Авива вылетел третий эвакуационный рейс с гражданами Украины
Фото: tripway | Аэропорт Бен-Гуриона

Третий эвакуационный рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября из Израиля в Румынию.

Источник: посольство Украины в Израиле

Дословно: "Сегодня, 16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) в Бухарест (Румыния) отлетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых женщины и дети.

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Детали: Посольство сообщило, что оказало необходимое содействие и консульскую помощь украинцам.

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Темы: Израильэвакуация
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