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ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска: поразили 2 вертолета

"Украинская правда", Ирина БалачукВторник, 17 октября 2023, 06:52
ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска: поразили 2 вертолета
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА ВСУ

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска − поражены 2 вертолета.

Источник: Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, Генштаб ВСУ в Facebook 

Детали: В заявлении говорится, что удары были успешными. 

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Стоит отметить, что в местных пабликах в ночь на 17 октября появилось видео со взрывами в Бердянске.

Дополнено: Позже Генштаб уточнил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Предыстория:

Темы: оккупацияБердянскЛуганск
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