ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска: поразили 2 вертолета

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска − поражены 2 вертолета.

Источник: Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: В заявлении говорится, что удары были успешными.

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Стоит отметить, что в местных пабликах в ночь на 17 октября появилось видео со взрывами в Бердянске.

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали удар по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромі поблизу окупованого Бердянська. pic.twitter.com/UrsPP3UmYf ВИДЕО ДНЯ October 17, 2023

Дополнено: Позже Генштаб уточнил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

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