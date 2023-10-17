ВСУ нанесли удары по аэродромам возле оккупированных Бердянска и Луганска: поразили 2 вертолета
В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска − поражены 2 вертолета.
Источник: Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: В заявлении говорится, что удары были успешными.
Стоит отметить, что в местных пабликах в ночь на 17 октября появилось видео со взрывами в Бердянске.
У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали удар по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромі поблизу окупованого Бердянська. pic.twitter.com/UrsPP3UmYf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2023ВИДЕО ДНЯ
Дополнено: Позже Генштаб уточнил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.
Предыстория:
- В феврале защитники Украины попали в военный аэродром в оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области.
- 21 августа в оккупированном Бердянске сообщают о громких взрывах вблизи военного городка второй раз за день.