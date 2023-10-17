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Білецький: На півдні Бахмута в окупантів повністю втрачені можливості для контрнаступу

Севгіль Мусаєва, Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 11:19
Білецький: На півдні Бахмута в окупантів повністю втрачені можливості для контрнаступу
фото: 3-тя штурмова бригада

Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову", екснардеп Андрій Білецький каже, що Сили оборони знаходяться в зручній оборонній позиції на півдні Бахмута для ефективного відбиття будь-яких атак ворога.

Джерело: Білецький в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: На запитання, чи погіршилася логістика ворога після втрати Андріївки, де росіяни втратили контроль над залізничною колією, Білецький зокрема відповів.

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Пряма мова: "Я б сказав так: не логістика погіршилася – у них на півдні Бахмута повністю втрачені будь-які можливості для контрнаступу. Поки що. Тепер ми знаходимося в зручній оборонній позиції, ми контролюємо залізничну колію, ми там стоїмо і маємо можливості спокійно відбивати будь-які атаки.

Тобто повторення оцього походу, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку в найближчій конфігурації неможливо".

Детальніше про Бахмутську кампанію, яка триває вже понад 11 місяців, переваги росіян, західні навчання та можливість деокупації Маріуполя, читайте або дивіться в інтерв'ю УП.

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Теми: БілецькийвійнаБахмут
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