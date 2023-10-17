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Билецкий: На юге Бахмута у оккупантов полностью потеряны возможности для контрнаступления

Севгиль Мусаева, Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 11:19
Билецкий: На юге Бахмута у оккупантов полностью потеряны возможности для контрнаступления
фото: 3-я штурмовая бригада

Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова", экс-нардеп Андрей Билецкий говорит, что Силы обороны находятся в удобной оборонительной позиции на юге Бахмута для эффективного отражения любых атак врага.

Источник: Билецкий в интервью "Украинской правде"

Детали: На вопрос, ухудшилась ли логистика врага после потери Андреевки, где россияне потеряли контроль над железнодорожными путями, Билецкий в частности ответил.

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Прямая речь: "Я бы сказал так: не логистика ухудшилась - у них на юге Бахмута полностью потеряны любые возможности для контрнаступления. Пока что. Теперь мы находимся в удобной оборонительной позиции, мы контролируем железнодорожные пути, мы там стоим и имеем возможности спокойно отражать любые атаки.

То есть повторение этого похода, условно говоря, на Константиновку - Дружковку в ближайшей конфигурации невозможно".

Подробнее о Бахмутской кампании, которая длится уже более 11 месяцев, преимуществах россиян, западных учениях и возможности деоккупации Мариуполя, читайте или смотрите в интервью УП.

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Темы: БилецкийвойнаБахмут
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