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Білецький розповів про найскладнішого противника, з яким "рубались" під Андріївкою

Севгіль Мусаєва, Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 12:02
Білецький розповів про найскладнішого противника, з яким рубались під Андріївкою
зачистка Андріївки. скриншот із відео 3-ї штурмової

При деокупації Андріївки на Бахмутському напрямку Третя штурмова бригада вела жорсткий двобій із сильним суперником – 131-ю бригадою ДШВ РФ, хоча не можна сказати що у всіх російських десантників високий бойовий дух.

Джерело: командир бригади, засновник "Азову", екснардеп Андрій Білецький в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: Зі слів Білецького, він не схильний недооцінювати противника. Командир 3-ї штурмової розповідає, що серед російських підрозділів є мотивовані та стійкі (хоча навіть такого ворога в Україні чекає лише смерть).

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Зокрема він відзначив 131-ту десантно-штурмову бригаду, яку РФ зараз відвела з фронту, щоб розгорнути її в дивізію.

Пряма мова: "Багато хто вважає її найкращою десантно-штурмовою частиною Російської Федерації. От Андріївку, власне кажучи, перший період Андріївської операції, обороняли саме вони. І у них надзвичайно високий бойовий дух і стійкість.

Він їм не допомагає – вони все рівно помирають, але для 3-ої бригади це був найскладніший противник за весь час. Це була рубка в прямому сенсі слова кость в кость.

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Є і такі підрозділи. Їх мало і зазвичай це не ті, про кого чути в інтернеті. Це не "ахмати", не "еспаньйоли".

І це не значить, наприклад, що у російських десантників все добре з бойовим духом. Наприклад, 83-я десантно-штурмова бригада – це був один із найпростіших ворогів для нас. Це було одне задоволення з ними воювати. Там брали по 8 десантників за день.

Тобто навіть не можна сказати, що піхота погана в Росії, а ДШВ хороші. Ні. І ПДВ (повітряно-десантні війська – УП) їхні теж у більшості своїй погані, але є окремі частини, які мають високий бойовий дух".

Теми: БілецькийвійнаБахмут
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