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Билецкий рассказал о самом сложном противнике, с которым "рубились" под Андреевкой

Севгиль Мусаева, Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 12:02
Билецкий рассказал о самом сложном противнике, с которым рубились под Андреевкой
зачистка Андреевки. скриншот с видео 3-й штурмовой

При деоккупации Андреевки на Бахмутском направлении Третья штурмовая бригада вела жесткий поединок с сильным соперником - 131-й бригадой ДШВ РФ, хотя нельзя сказать, что у всех российских десантников высокий боевой дух.

Источник: командир бригады, основатель "Азова", экс-нардеп Андрей Билецкий в интервью "Украинской правде"

Детали: По словам Билецкого, он не склонен недооценивать противника. Командир 3-й штурмовой рассказывает, что среди российских подразделений есть мотивированные и устойчивые (хотя даже такого врага в Украине ждет только смерть).

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В частности, он отметил 131-ю десантно-штурмовую бригаду, которую РФ сейчас отвела с фронта, чтобы развернуть ее в дивизию.

Прямая речь: "Многие считают ее лучшей десантно-штурмовой частью Российской Федерации. Вот Андреевку, собственно говоря, первый период Андреевской операции, обороняли именно они. И у них чрезвычайно высокий боевой дух и стойкость.

Это им не помогает - они все равно умирают, но для 3-й бригады это был самый сложный противник за все время. Это была рубка в прямом смысле слова кость в кость.

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Есть и такие подразделения. Их мало и обычно это не те, о ком слышно в интернете. Это не "ахматы", не "эспаньолы".

И это не значит, например, что у российских десантников все хорошо с боевым духом. Например, 83-я десантно-штурмовая бригада - это был один из самых простых врагов для нас. Это было одно удовольствие с ними воевать. Там брали по 8 десантников в день.

То есть даже нельзя сказать, что пехота плохая в России, а ДШВ хорошие. Нет. И ВДВ (воздушно-десантные войска - УП) их тоже в большинстве своем плохие, но есть отдельные части, которые имеют высокий боевой дух".

Темы: БилецкийвойнаБахмут
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