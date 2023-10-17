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ССО: На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ, ППО, пошкоджено смуги

Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 13:20
ССО: На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ, ППО, пошкоджено смуги
фото ілюстративне

Операцію з ураження аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську провели Сили спецоперацій у співпраці із Силами оборони.

Джерело: пресслужба ССО, яка наводить деталі спецоперації Dragonfly

Деталі: Зазначається, що Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником  аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

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Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані ССО передали для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті завдання вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
  • пускова установка ППО
  • склад боєприпасів
  • пошкоджено смуги аеродромів

У ССО зазначають, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

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За даними спецпризначенців, втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів, зазначено в повідомленні.

Що передувало: У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що не володіє інформацією, що, як і чим було уражено на аеродромах, але пояснив, чим допомагає Україні ураження такої техніки як вертольоти противника.

Теми: ССОБердянськЛуганськвійна
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