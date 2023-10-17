Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО: На аэродромах Бердянска и Луганска поражены 9 вертолетов РФ, ПВО, повреждены полосы

Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 13:20
ССО: На аэродромах Бердянска и Луганска поражены 9 вертолетов РФ, ПВО, повреждены полосы
фото иллюстративное

Операцию по поражению аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске провели Силы спецопераций в сотрудничестве с Силами обороны.

Источник: пресс-служба ССО, которая приводит детали спецоперации Dragonfly

Детали: Отмечается, что Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывании на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

Реклама:

Указанная информация была проверена и получено подтверждение. Координаты и необходимые данные ССО передали для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

  • девять вертолетов различных модификаций
  • специальная техника, которая находилась на аэродромах
  • пусковая установка ПВО
  • склад боеприпасов
  • повреждены полосы аэродромов

В ССО отмечают, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.

ВИДЕО ДНЯ

По данным спецназовцев, потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов, отмечено в сообщении.

Что предшествовало: В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что не владеет информацией, что, как и чем было поражено на аэродромах, но объяснил, чем помогает Украине поражение такой техники как вертолеты противника.

Темы: ССОБердянскЛугансквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Путин впервые за более чем год встретился с лидером страны ЕС
Билецкий рассказал о самом сложном противнике, с которым "рубились" под Андреевкой
Россияне снова запускают фейковое радиовещание на Харьковщине – ОВА
Впервые за 2 недели в Киеве объявили воздушную тревогу
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: