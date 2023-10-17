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ССО: На аэродромах Бердянска и Луганска поражены 9 вертолетов РФ, ПВО, повреждены полосы

Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 13:20
ССО: На аэродромах Бердянска и Луганска поражены 9 вертолетов РФ, ПВО, повреждены полосы
фото иллюстративное

Операцию по поражению аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске провели Силы спецопераций в сотрудничестве с Силами обороны.

Источник: пресс-служба ССО, которая приводит детали спецоперации Dragonfly

Детали: Отмечается, что Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывании на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

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Указанная информация была проверена и получено подтверждение. Координаты и необходимые данные ССО передали для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

  • девять вертолетов различных модификаций
  • специальная техника, которая находилась на аэродромах
  • пусковая установка ПВО
  • склад боеприпасов
  • повреждены полосы аэродромов

В ССО отмечают, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.

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По данным спецназовцев, потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов, отмечено в сообщении.

Что предшествовало: В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что не владеет информацией, что, как и чем было поражено на аэродромах, но объяснил, чем помогает Украине поражение такой техники как вертолеты противника.

Темы: ССОБердянскЛугансквойна
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