ССО: На аэродромах Бердянска и Луганска поражены 9 вертолетов РФ, ПВО, повреждены полосы

Операцию по поражению аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске провели Силы спецопераций в сотрудничестве с Силами обороны.

Источник: пресс-служба ССО, которая приводит детали спецоперации Dragonfly

Детали: Отмечается, что Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывании на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов.

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Указанная информация была проверена и получено подтверждение. Координаты и необходимые данные ССО передали для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов различных модификаций

специальная техника, которая находилась на аэродромах

пусковая установка ПВО

склад боеприпасов

повреждены полосы аэродромов

В ССО отмечают, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.

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По данным спецназовцев, потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов, отмечено в сообщении.

Что предшествовало: В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что не владеет информацией, что, как и чем было поражено на аэродромах, но объяснил, чем помогает Украине поражение такой техники как вертолеты противника.