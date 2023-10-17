Всі обіцяні Америкою танки Abrams прибули в Україну

Обіцяний Києву адміністрацією Байдена 31 танк M1 Abrams американського виробництва прибув в Україну.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на представника армії США у Європі та Африці, полковника Мартіна ОʼДоннела

Деталі: За його словами, всі українські військові, які тренувалися на танках також повернулися в Україну. А з ними боєприпаси та запасні частини до танків.

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Видання цитує військових чиновників, які кажуть, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams відправлять на поле бою, оскільки українські війська перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту у бою з російськими війсками.

Що передувало:

25 січня 2023 року президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші танки Abrams від США вже прибули в Україну.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Україна використовуватиме танки Abrams лише для добре спланованих, проривних операцій.

Раніше про прибуття танків Abrams повідомило видання New York Times з посиланням на неназваних посадовців Міноборони США.

Перед цим видання Politico писало, що спочатку в Україну відправлять 10 танків.

Також в одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.