Всі обіцяні Америкою танки Abrams прибули в Україну
Вівторок, 17 жовтня 2023, 18:40
Обіцяний Києву адміністрацією Байдена 31 танк M1 Abrams американського виробництва прибув в Україну.
Джерело: "Голос Америки" з посиланням на представника армії США у Європі та Африці, полковника Мартіна ОʼДоннела
Деталі: За його словами, всі українські військові, які тренувалися на танках також повернулися в Україну. А з ними боєприпаси та запасні частини до танків.
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Видання цитує військових чиновників, які кажуть, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams відправлять на поле бою, оскільки українські війська перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту у бою з російськими війсками.
Що передувало:
- 25 січня 2023 року президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.
- 25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші танки Abrams від США вже прибули в Україну.
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Україна використовуватиме танки Abrams лише для добре спланованих, проривних операцій.
- Раніше про прибуття танків Abrams повідомило видання New York Times з посиланням на неназваних посадовців Міноборони США.
- Перед цим видання Politico писало, що спочатку в Україну відправлять 10 танків.
- Також в одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.
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