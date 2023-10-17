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Всі обіцяні Америкою танки Abrams прибули в Україну

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 18:40
Всі обіцяні Америкою танки Abrams прибули в Україну
ТАНК ABRAMS, GETTY IMAGES

Обіцяний Києву адміністрацією Байдена 31 танк M1 Abrams американського виробництва прибув в Україну.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на представника армії США у Європі та Африці, полковника Мартіна ОʼДоннела

Деталі: За його словами, всі українські військові, які тренувалися на танках також повернулися в Україну. А з ними боєприпаси та запасні частини до танків.  

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Видання цитує військових чиновників, які кажуть, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams відправлять на поле бою, оскільки українські війська перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту у бою з російськими війсками.

Що передувало:

  • 25 січня 2023 року президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.
  • 25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші танки Abrams від США вже прибули в Україну.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Україна використовуватиме танки Abrams лише для добре спланованих, проривних операцій.
  • Раніше про прибуття танків Abrams повідомило видання New York Times з посиланням на неназваних посадовців Міноборони США.
  • Перед цим видання Politico писало, що спочатку в Україну відправлять 10 танків.
  • Також в одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.

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Теми: допомога УкраїніСШАтанки
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