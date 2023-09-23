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Буданов: Україна використовуватиме танки Abrams для добре спланованих операцій

Тетяна ОлійникСубота, 23 вересня 2023, 00:16
Буданов: Україна використовуватиме танки Abrams для добре спланованих операцій
Кирило Буданов. Фото The Warzone

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Україна використовуватиме танки Abrams, перші з яких вже наступного тижня мають бути в Україні, для добре спланованих, проривних операцій.

Джерело: інтерв’ю Буданова The War Zone

Деталі: Буданов розповів, що зараз на полі бою використання бронетехніки практично на всіх основних напрямках зведено до мінімуму. Причина цьому – протитанкові заміновані поля, які є проблемою для гусеничної техніки, та велика кількість дронів-камікадзе FPV, які можуть вражати обладнання техніки. 

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Зараз, за словами Буданова, бронетехніку використовують лише для евакуації або для швидкого транспортування піхотних команд до певного місця. Втім у бойових діях вона участі не бере.  

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи будуть тоді ефективними танки Abrams, перша частина яких має бути в Україні вже наступного тижня, Буданов відповів, що в Україні їх дуже чекають.

Пряма мова Буданова: "Їх потрібно використовувати спеціально для дуже конкретних, добре продуманих операцій, тому що якщо їх кинути на передову, вони не проживуть на полі бою дуже довго. Їх потрібно використовувати в проривних операціях, але дуже добре підготованих".

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Деталі: На запитання журналіста, чи впевнений Буданов в цьому, зважаючи на червневу ситуацію під Малою Токмачкою, де було знищено певну кількість бронетехніки, голова української розвідки ці слова заперечив.

Пряма мова Буданова: "Насправді було знищено не так багато техніки. Було багато пошкодженої техніки. І наразі вона відремонтована. Кількість знищеної була не такою великою. Але це саме той приклад, про який ми щойно говорили. Тож якщо ми просто розгорнемо якусь батальйонну танкову групу десь на полі бою, доки вона потраплятиме під радіус обстрілу артилерії, вона буде вражена".

Передісторія:

  • 25 січня 2023 року президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.
  • США прибирають деякі чутливі технології з танків Abrams, які планують відправити в Україну, оскільки побоюються, що вони можуть потрапити до рук армії РФ на полі бою.
  • У п'ятницю, 22 вересня, Байден оголосив про новий транш допомоги Україні і зазначив, що перші  американські танки "Абрамс" будуть доставлені в Україну вже наступного тижня.
  • Американське видання "Forbes" повідомляло, що за 13 тижнів після початку контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході України українська армія втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2, ще щонайменше 10 таких танків зазнали пошкоджень і перебувають на ремонті.

Теми: СШАтанкивійнаБуданов
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