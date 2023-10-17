Все обещанные Америкой танки Abrams прибыли в Украину

Обещанный Киеву администрацией Байдена 31 танк M1 Abrams американского производства прибыл в Украину.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке, полковника Мартина ОʼДоннела

Детали: По его словам, все украинские военные, которые тренировались на танках, также вернулись в Украину. А с ними боеприпасы и запасные части к танкам.

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Издание цитирует военных чиновников, которые говорят, что может потребоваться некоторое время, прежде чем Abrams отправят на поле боя, поскольку украинские войска проверяют наличие необходимых элементов поддержки и определяют, когда и где использовать танки для достижения наибольшего эффекта в бою с российскими войсками.

Что предшествовало:

25 января 2023 года президент США Джо Байден подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые танки Abrams от США уже прибыли в Украину.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал, что Украина будет использовать танки Abrams только для хорошо спланированных прорывных операций.

Ранее о прибытии танков Abrams сообщило издание New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Минобороны США.

Перед этим издание Politico писало, что сначала в Украину отправят 10 танков.

В одном из последних пакетов помощи от США содержатся снаряды с обедненным ураном для Abrams.