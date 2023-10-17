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Все обещанные Америкой танки Abrams прибыли в Украину

Татьяна ОлейникВторник, 17 октября 2023, 18:40
Все обещанные Америкой танки Abrams прибыли в Украину
ТАНК ABRAMS, GETTY IMAGES

Обещанный Киеву администрацией Байдена 31 танк M1 Abrams американского производства прибыл в Украину.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке, полковника Мартина ОʼДоннела

Детали: По его словам, все украинские военные, которые тренировались на танках, также вернулись в Украину. А с ними боеприпасы и запасные части к танкам.

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Издание цитирует военных чиновников, которые говорят, что может потребоваться некоторое время, прежде чем Abrams отправят на поле боя, поскольку украинские войска проверяют наличие необходимых элементов поддержки и определяют, когда и где использовать танки для достижения наибольшего эффекта в бою с российскими войсками.

Что предшествовало:

  • 25 января 2023 года президент США Джо Байден подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.
  • 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые танки Abrams от США уже прибыли в Украину.
  • Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал, что Украина будет использовать танки Abrams только для хорошо спланированных прорывных операций.
  • Ранее о прибытии танков Abrams сообщило издание New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Минобороны США.
  • Перед этим издание Politico писало, что сначала в Украину отправят 10 танков.
  • В одном из последних пакетов помощи от США содержатся снаряды с обедненным ураном для Abrams.

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Темы: помощь УкраинеСШАтанки
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