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Зеленський про удар окупантів по Запоріжжю: Російський терор має програти

Ірина БалачукСереда, 18 жовтня 2023, 08:55
Зеленський про удар окупантів по Запоріжжю: Російський терор має програти
Наслідки російського удару по Запоріжжю. Фото з Telegram Запорізької ОВА Юрія Малашка

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по житловому будинку у Запоріжжі, заявивши, що російський терор має програти.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи".

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Деталі: Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор. І подякував усім, хто допомагає Україні долати російське зло.

"Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", − наголосив президент.

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Теми: ЗеленськийЗапоріжжяракетний удар
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