Зеленський про удар окупантів по Запоріжжю: Російський терор має програти
Середа, 18 жовтня 2023, 08:55
Президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по житловому будинку у Запоріжжі, заявивши, що російський терор має програти.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова президента: "Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи".
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Деталі: Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор. І подякував усім, хто допомагає Україні долати російське зло.
"Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", − наголосив президент.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 18 жовтня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю, поцілили в багатоповерховий будинок. Повідомлялося, що є загиблі та поранені.
- Російська ракета у Запоріжжі зруйнувала під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи, одну людину вдалося врятувати з-під завалів.