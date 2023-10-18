Зеленський про удар окупантів по Запоріжжю: Російський терор має програти

Наслідки російського удару по Запоріжжю. Фото з Telegram Запорізької ОВА Юрія Малашка

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по житловому будинку у Запоріжжі, заявивши, що російський терор має програти.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи".

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Деталі: Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор. І подякував усім, хто допомагає Україні долати російське зло.

"Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", − наголосив президент.

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