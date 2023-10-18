Зеленский об ударе оккупантов по Запорожью: Российский террор должен проиграть
Среда, 18 октября 2023, 08:55
Президент Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по жилому дому в Запорожье, заявив, что российский террор должен проиграть.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь президента: "Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому − обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы".
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Детали: Зеленский выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора. И поблагодарил всех, кто помогает Украине преодолевать российское зло.
"Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", − подчеркнул президент.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 18 октября россияне нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью, попали в многоэтажный дом. Сообщалось, что есть погибшие и раненые.
- Российская ракета в Запорожье разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи, одного человека удалось спасти из-под завалов.