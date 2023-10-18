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Зеленский об ударе оккупантов по Запорожью: Российский террор должен проиграть

Ирина БалачукСреда, 18 октября 2023, 08:55
Зеленский об ударе оккупантов по Запорожью: Российский террор должен проиграть
Последствия российского удара по Запорожью. Фото из Telegram Запорожской ОВА Юрия Малашко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по жилому дому в Запорожье, заявив, что российский террор должен проиграть.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому − обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы".

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Детали: Зеленский выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора. И поблагодарил всех, кто помогает Украине преодолевать российское зло.

"Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", − подчеркнул президент.

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Темы: ЗеленскийЗапорожьеракетный удар
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