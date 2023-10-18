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Експрезидент "Мотор Січі" Богуслаєв постане перед судом

Валентина РоманенкоСереда, 18 жовтня 2023, 12:26
Експрезидент Мотор Січі Богуслаєв постане перед судом
БОГУСЛАЄВ В ЗАЛІ СУДУ 24 ЖОВТНЯ, ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора.

Джерело: пресслужби СБУ та ОГП

Деталі: За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни-агресора.

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Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ.

Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Також встановлено, що у квітні 2022 року ексочільник "Мотор Січі" навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.

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Для цього ексочільник підприємства дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента "Мотор Січі" за чотирма статтями Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Його підлеглий – очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства – обвинувачується за трьома статтями (колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору, участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Крім того, у межах кримінального провадження (за весь час розслідування –ред.) накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті, зазначають у спецслужбі.

Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

Що передувало: Обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.

Нагадаємо: В травні 2023 року адвокат Руслан Волинець заявив, що 84-річний ексголова підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я та відсутність інших варіантів звільнення.

Теми: БогуслаєвСБУОфіс генпрокурорасуд
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