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Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев предстанет перед судом

Валентина РоманенкоСреда, 18 октября 2023, 12:26
Экс-президент Мотор Сичи Богуслаев предстанет перед судом
БОГУСЛАЕВ В ЗАЛЕ СУДА 24 ОКТЯБРЯ, ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия Олега Дзюбы, которые подозреваются в работе на агрессора.

Источник: пресс-службы СБУ и ОГП

Детали: По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессор.

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Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок РФ.

Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

Также установлено, что в апреле 2022 года экс-глава "Мотор Сичи" намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Для этого экс-глава предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию к нему.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экс-президента "Мотор Сичи" по четырем статьям Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, участие в террористической группе или террористической организации).

Его подчиненный - глава Департамента внешнеторговой деятельности предприятия - обвиняется по трем статьям (коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору, участие в террористической группе или террористической организации).

Кроме того, в рамках уголовного производства (за все время расследования -ред.) наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд в гривневом эквиваленте, отмечают в спецслужбе.

Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих чиновников, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за рубежом.

Что предшествовало: Оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки СБУ в октябре 2022 года.

Напомним: В мае 2023 года адвокат Руслан Волынец заявил, что 84-летний экс-глава предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией из-за плохого состояния здоровья и отсутствия других вариантов освобождения.

Темы: БогуслаевСБУОфис генпрокурорасуд
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