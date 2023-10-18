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Румунія подякувала Україні за відмову від "молдовської мови", бо це винахід РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 17:41
Румунія подякувала Україні за відмову від молдовської мови, бо це винахід РФ
Марчел Чолаку, Денис Шмигаль, фото: КМУ

Румунський прем’єр-міністр Марчел Чолаку подякував українській стороні за рішення відмовитись від використання штучного терміна "молдовська мова", який є винаходом Росії.

Джерело: Чолаку на спільній пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "З цього моменту на міжнародному рівні існує лише одна офіційна мова – румунська мова. Я вважаю, що цим рішенням українського уряду цей винахід Російської Федерації був викреслений".

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Деталі: Прем’єр Румунії у заяві для преси сказав, що хоче "особливо подякувати" українському колезі "за відкритість, яку він проявив у зусиллях щодо визнання неіснування так званої молдовської мови".

Доповнено 17:30. У спільній заяві прем'єрів України та Румунії вказано, що український уряд ухвалив рішення "невідкладно вирішити питання штучного розмежування між румунською та "молдовською" мовами шляхом імплементації відповідних практичних заходів з належним урахуванням усіх правових аспектів".

Довідково: "Молдовська мова", як відомо, виникла в часи Радянського Союзу й позначала фактично кириличний варіант румунської мови. У Конституції Молдови 1994 року, якою тривалий час керувалась Україна, стаття 13 визначала "молдовську мову" як національну мову країни.

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Водночас у грудні 2013 року Конституційний суд Молдови постановив, що текст декларації про незалежність має перевагу над положеннями конституції. А Декларація про незалежність Молдови від Радянського Союзу, прийнята в 1991 році, передбачала, що державною мовою в Молдові є румунська.

Нагадаємо: Під час візиту до Румунії минулого тижня президент України Володимир Зеленський обіцяв, що український уряд ухвалить рішення щодо неіснування "молдовської мови".

Про ситуацію довкола "молдовської мови" читайте у статті Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України

Теми: РумуніяУкраїнамова
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