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Румыния поблагодарила Украину за отказ от "молдавского языка", потому что это изобретение РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 17:41
Румыния поблагодарила Украину за отказ от молдавского языка, потому что это изобретение РФ
Марчел Чолаку, Денис Шмигаль, фото: КМУ

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку поблагодарил украинскую сторону за решение отказаться от использования искусственного термина "молдавский язык", который является изобретением России.

Источник: Чолаку на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "С этого момента на международном уровне существует только один официальный язык - румынский язык. Я считаю, что этим решением украинского правительства это изобретение Российской Федерации было вычеркнуто".

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Детали: Премьер Румынии в заявлении для прессы сказал, что хочет "особо поблагодарить" украинского коллегу "за открытость, которую он проявил в усилиях по признанию несуществования так называемого молдавского языка".

Дополнено 17:30. В совместном заявлении премьеров Украины и Румынии указано, что украинское правительство приняло решение "безотлагательно решить вопрос искусственного разграничения между румынским и "молдавским" языками путем имплементации соответствующих практических мер с надлежащим учетом всех правовых аспектов".

Справочно: "Молдавский язык", как известно, возник во времена Советского Союза и обозначал фактически кириллический вариант румынского языка. В Конституции Молдовы 1994 года, которой долгое время руководствовалась Украина, статья 13 определяла "молдавский язык" как национальный язык страны.

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В то же время в декабре 2013 года Конституционный суд Молдовы постановил, что текст декларации о независимости имеет преимущество над положениями конституции. А Декларация о независимости Молдовы от Советского Союза, принятая в 1991 году, предусматривала, что государственным языком в Молдове является румынский.

Напомним: Во время визита в Румынию на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обещал, что украинское правительство примет решение о несуществовании "молдавского языка".

О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины

Темы: РумынияУкраинаязык
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