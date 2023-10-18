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Супутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

Євген КізіловСереда, 18 жовтня 2023, 21:33
Супутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ
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З'явилися супутникові фото за 18 жовтня, на яких помітні місця ураження на аеродромі під окупованим Бердянськом, де напередодні Збройні сили України знищили кілька гелікоптерів росіян.

Джерело: сервіс Planet Labs, проект "Схеми" видання "Радіо Свобода"

Деталі: На знімку видно частину злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

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У ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. Сили спецоперацій повідомили, що було пошкоджено злітно-посадкові смуги аеродромів і уражено 9 гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО та склад боєприпасів.

 

Теми: БердянськЗбройні силиавіавійна
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