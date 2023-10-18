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Спутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

Евгений КизиловСреда, 18 октября 2023, 21:33
Спутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ
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Появились спутниковые фото за 18 октября, на которых заметны места поражения на аэродроме под оккупированным Бердянском, где накануне Вооруженные силы Украины уничтожили несколько вертолетов россиян.

Источник: сервис Planet Labs, проект "Схемы" издания "Радио Свобода"

Детали: На снимке видно часть взлетной полосы аэропорта, на которой ранее располагались вертолеты.

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В ночь на 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Силы спецопераций сообщили, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены 9 вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.

 

Темы: БердянскВооруженные силыавиавойна
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