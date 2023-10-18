Спутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

Появились спутниковые фото за 18 октября, на которых заметны места поражения на аэродроме под оккупированным Бердянском, где накануне Вооруженные силы Украины уничтожили несколько вертолетов россиян.

Источник: сервис Planet Labs, проект "Схемы" издания "Радио Свобода"

Детали: На снимке видно часть взлетной полосы аэропорта, на которой ранее располагались вертолеты.

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В ночь на 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Силы спецопераций сообщили, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены 9 вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.