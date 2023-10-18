Повітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі

Повітряні сили ЗСУ увечері 18 жовтня повідомляли про повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Станом на 23:55 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській Миколаївській та Херсонській областях.

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Оновлено: О 00: 33 ПС оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.

Що передувало: