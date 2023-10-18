Повітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
Середа, 18 жовтня 2023, 23:56
Повітряні сили ЗСУ увечері 18 жовтня повідомляли про повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: Станом на 23:55 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській Миколаївській та Херсонській областях.
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Оновлено: О 00: 33 ПС оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.
Що передувало:
- Російська армія увечері 18 жовтня завдала удару по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині, відомо про двох загиблих.
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