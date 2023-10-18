Воздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере

Воздушные силы ВСУ вечером 18 октября сообщали о воздушной тревоге из-за угрозы применения ударных БПЛА в ряде областей Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По состоянию на 23:55, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской Николаевской и Херсонской областях.

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Обновлено: В 00: 33 ПС объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям.

Что предшествовало:

Российская армия вечером 18 октября нанесла удар по населенному пункту Степовской громады в Николаевской области, известно о двух погибших.

Вечером 18 октября российский беспилотник Shahed попал в объект инфраструктуры в городе Сумы.