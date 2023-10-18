Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 23:56
Воздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
иллюстративное фото бпла - getty images

Воздушные силы ВСУ вечером 18 октября сообщали о воздушной тревоге из-за угрозы применения ударных БПЛА в ряде областей Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По состоянию на 23:55, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской Николаевской и Херсонской областях.

Реклама:

Обновлено: В 00: 33 ПС объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, дополненоВ оккупированной Волновахе в доме нашли 9 тел взрослых и детей. Подозревают военных РФ

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Россия ударила ракетой по Полтавской области

Все новости...
Последние новости
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
17:24
Умеров с Наевым обсудили готовность дать отпор врагам с севера
16:53
Встреча на Мальте: инициировали коалицию для возвращения похищенных Россией детей
16:40
обновленоРаненый из-за обстрела мужчина в Херсонской области умер в больнице
16:32
В G7 хотят укрепить цепи поставок ключевых минералов для электромобилей
16:20
Нардеп Тищенко объяснил, кто его ударил: Выселяют бабушек и дедушек
15:59
фото, дополненоВ оккупированной Волновахе в доме нашли 9 тел взрослых и детей. Подозревают военных РФ
15:42
Казахстан национализирует "ArcelorMittal Темиртау", где накануне произошла авария
Все новости...
Реклама: