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Воздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 23:56
Воздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
иллюстративное фото бпла - getty images

Воздушные силы ВСУ вечером 18 октября сообщали о воздушной тревоге из-за угрозы применения ударных БПЛА в ряде областей Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По состоянию на 23:55, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской Николаевской и Херсонской областях.

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Обновлено: В 00: 33 ПС объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям.

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