Росіяни стурбовані "українською активністю" на лівому березі Дніпра Херсонщини – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра, і росіяни стурбовані можливістю "більш масштабної української операції" на окупованій Херсонщині.

Джерело: ISW

Деталі: Російські джерела стверджують, що 17-18 жовтня підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, ротного складу, здійснили наступ через річку Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, вказують на те, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро) і в Пойму (11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

В огляді вказують на те, що російські джерела висловлювали стурбованість триваючою українською активністю на східному березі Херсонської області і розглядали цю активність як частину потенційної більш масштабної української операції.

На думку експертів, занепокоєння Росії щодо здатності російських військ відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро може бути частково пов'язане зі станом російського угруповання військ на лівому березі.

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За останні місяці російське командування перекинуло відносно більше елітних підрозділів з херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій на заході Запорізької області, оскільки, ймовірно, розглядає Херсон як спокійний сектор, а нинішній склад сил у цьому районі, ймовірно, є відносно менш боєздатним.

У звіті зазначається: ISW не буде спекулювати на масштабах і перспективах триваючої української активності на східному березі Херсонської області, але не оцінює, що українські сили створили плацдарм на східному березі Херсонської області, придатний для подальшого маневру значними механізованими силами.

Однак, додають фахівці, слід зазначити, що відомі і загалом надійні російські джерела обговорюють українські дії на східному березі як більш масштабні, ніж раніше задокументовані тактичні рейди українських сил через річку.

Ключові висновки ISW за 18 жовтня: