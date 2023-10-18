Путін відреагував на передачу Україні ракет ATACMS
Президент країни-агресора Володимир Путін відреагував на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, назвавши це "помилкою" США, та припустивши, що окупанти зможуть їх відбивати.
Джерело: Путін на пресконференції за результатами візиту до Китаю
Пряма мова Путіна: "Ми звичайно зможемо відбивати ці атаки (ракет ATACMS – ред.). Війна є війна. Що найголовніше - це кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення".
Деталі: Путін вважає, що передача Сполученими Штатами ракет Україні є їхньою "помилкою", бо це наче подовжує "агонію України".
Що передувало:
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У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти.ВІДЕО ДНЯ
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17 жовтня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість" далекобійних ракет ATACMS, і Сили оборони України уже використали їх для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.
- Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив використання Україною ракет ATACMS.