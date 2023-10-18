Путін відреагував на передачу Україні ракет ATACMS

Президент країни-агресора Володимир Путін відреагував на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, назвавши це "помилкою" США, та припустивши, що окупанти зможуть їх відбивати.

Джерело: Путін на пресконференції за результатами візиту до Китаю

Пряма мова Путіна: "Ми звичайно зможемо відбивати ці атаки (ракет ATACMS – ред.). Війна є війна. Що найголовніше - це кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення".

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Деталі: Путін вважає, що передача Сполученими Штатами ракет Україні є їхньою "помилкою", бо це наче подовжує "агонію України".

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