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Путін відреагував на передачу Україні ракет ATACMS

Станіслав ПогоріловСереда, 18 жовтня 2023, 13:09
Путін відреагував на передачу Україні ракет ATACMS
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін відреагував на передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, назвавши це "помилкою" США, та припустивши, що окупанти зможуть їх відбивати.

Джерело: Путін на пресконференції за результатами візиту до Китаю

Пряма мова Путіна: "Ми звичайно зможемо відбивати ці атаки (ракет ATACMS – ред.). Війна є війна. Що найголовніше - це кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення".

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Деталі: Путін вважає, що передача Сполученими Штатами ракет Україні є їхньою "помилкою", бо це наче подовжує "агонію України".

Що передувало:

  • У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти.

    ВІДЕО ДНЯ

  • 17 жовтня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість" далекобійних ракет ATACMS, і Сили оборони України уже використали їх для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.

  • Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив використання Україною ракет ATACMS.

Теми: ПутінATACMSУкраїнавійна
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