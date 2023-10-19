Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что украинские морпехи продвинулись на оккупированном берегу Днепра, и россияне обеспокоены возможностью "более масштабной украинской операции" на оккупированной Херсонщине.

Источник: ISW

Детали: Российские источники утверждают, что 17-18 октября подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, ротного состава, осуществили наступление через реку Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области.

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Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и в Пойму (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

В обзоре указывают на то, что российские источники выражали обеспокоенность продолжающейся украинской активностью на восточном берегу Херсонской области и рассматривали эту активность как часть потенциальной более масштабной украинской операции.

По мнению экспертов, беспокойство России относительно способности российских войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию через Днепр может быть частично связано с состоянием российской группировки войск на левом берегу.

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За последние месяцы российское командование перебросило относительно больше элитных подразделений с херсонского направления для поддержки оборонительных операций на западе Запорожской области, поскольку, вероятно, рассматривает Херсон как спокойный сектор, а нынешний состав сил в этом районе, вероятно, является относительно менее боеспособным.

В отчете отмечается: ISW не будет спекулировать на масштабах и перспективах продолжающейся украинской активности на восточном берегу Херсонской области, но не оценивает, что украинские силы создали плацдарм на восточном берегу Херсонской области, пригодный для дальнейшего маневра значительными механизированными силами.

Однако, добавляют специалисты, следует отметить, что известные и в целом надежные российские источники обсуждают украинские действия на восточном берегу как более масштабные, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку.

Ключевые выводы ISW за 18 октября: