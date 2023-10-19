Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что украинские морпехи продвинулись на оккупированном берегу Днепра, и россияне обеспокоены возможностью "более масштабной украинской операции" на оккупированной Херсонщине.
Источник: ISW
Детали: Российские источники утверждают, что 17-18 октября подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, ротного состава, осуществили наступление через реку Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области.
Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и в Пойму (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).
В обзоре указывают на то, что российские источники выражали обеспокоенность продолжающейся украинской активностью на восточном берегу Херсонской области и рассматривали эту активность как часть потенциальной более масштабной украинской операции.
По мнению экспертов, беспокойство России относительно способности российских войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию через Днепр может быть частично связано с состоянием российской группировки войск на левом берегу.
За последние месяцы российское командование перебросило относительно больше элитных подразделений с херсонского направления для поддержки оборонительных операций на западе Запорожской области, поскольку, вероятно, рассматривает Херсон как спокойный сектор, а нынешний состав сил в этом районе, вероятно, является относительно менее боеспособным.
В отчете отмечается: ISW не будет спекулировать на масштабах и перспективах продолжающейся украинской активности на восточном берегу Херсонской области, но не оценивает, что украинские силы создали плацдарм на восточном берегу Херсонской области, пригодный для дальнейшего маневра значительными механизированными силами.
Однако, добавляют специалисты, следует отметить, что известные и в целом надежные российские источники обсуждают украинские действия на восточном берегу как более масштабные, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку.
Ключевые выводы ISW за 18 октября:
- Российские источники утверждают, что, вероятно, ротные подразделения двух украинских бригад морской пехоты совершили атаку через Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области 17-18 октября.
- Россияне выразили явную обеспокоенность продолжающейся украинской активностью на восточном берегу Херсонской области и рассматривают эти действия как часть потенциальной более масштабной украинской операции.
- ISW не будет спекулировать на масштабах и перспективах продолжающейся украинской активности на восточном берегу Херсонской области, но не считает, что украинские силы создали плацдарм на восточном берегу Херсонской области, пригодный для дальнейшего маневра значительными механизированными силами на данный момент.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на востоке и юге Украины и, по сообщениям, продвинулись вперед под Бахмутом и в западной части Запорожской области.
- Западные СМИ сообщили, что США пока что предоставили Украине ограниченное количество ракет ATACMS, а Кремль сдержанно отреагировал на предоставление этих систем.
- Спутниковые снимки от 17 октября свидетельствуют о том, что удар украинских ATACMS по аэродрому в Бердянске, вероятно, нанес значительный ущерб российским самолетам и аэродромной инфраструктуре, но ISW пока не может подтвердить масштабы повреждений.
- Президент России Владимир Путин заявил о своем желании углублять российско-китайские экономические и политические связи, но не объявил ни о каких практических изменениях на международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине 18 октября.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на Авдеевском направлении, к юго-западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области и продвинулись на юг от Авдеевки.