Ще одного "слугу" вигнали з фракції

Нардепа Артема Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".

Джерело: засідання парламенту 16 листопада

Пряма мова першого віце-спікера Олександра Корнієнка: "Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР повідомляю про рішення депутатської фракції партії "Слуга народу" виключити зі складу фракції народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича".

Що було раніше: 15 листопада прессекретарка партії "СН" Юлія Палійчук повідомила, що нардепа Артема Дмитрука вирішили виключити з фракції "Слуга народу".

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