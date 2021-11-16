Ще одного "слугу" вигнали з фракції
Вівторок, 16 листопада 2021, 12:54
Нардепа Артема Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".
Джерело: засідання парламенту 16 листопада
Пряма мова першого віце-спікера Олександра Корнієнка: "Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР повідомляю про рішення депутатської фракції партії "Слуга народу" виключити зі складу фракції народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича".
Що було раніше: 15 листопада прессекретарка партії "СН" Юлія Палійчук повідомила, що нардепа Артема Дмитрука вирішили виключити з фракції "Слуга народу".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" на з'їзді вирішуватиме питання про виключення Дмитрука, який "розчарувався у політиці партії".
- Дмитрук також був одним з трьох "антивакцинаторів" у ВР – за словами голови фракції "СН" Давида Арахамії, він заявляв, що не робитиме щеплення проти коронавірусу.
- Повідомлялося, що Дмитрук увійде до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке створює ексспікер Ради Дмитро Разумков.
- 19 жовтня виключили з фракції "Слуга народу" народну депутатку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів.
Ірина Балачук, УП