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Ще одного "слугу" вигнали з фракції

Вівторок, 16 листопада 2021, 13:54
Артем Дмитрук. Фото з Facebook

Нардепа Артема Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".  

Джерело: засідання парламенту 16 листопада

Пряма мова першого віце-спікера Олександра Корнієнка: "Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР повідомляю про рішення депутатської фракції партії "Слуга народу" виключити зі складу фракції народного депутата Дмитрука Артема Геннадійовича".

Що було раніше: 15 листопада прессекретарка партії "СН" Юлія Палійчук повідомила, що нардепа Артема Дмитрука вирішили виключити з фракції "Слуга народу".

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" на з'їзді вирішуватиме питання про виключення Дмитрука, який "розчарувався у політиці партії".
  • Дмитрук також був одним з трьох "антивакцинаторів" у ВР – за словами голови фракції "СН" Давида Арахамії, він заявляв, що не робитиме щеплення проти коронавірусу. 
  • Повідомлялося, що Дмитрук увійде до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке створює ексспікер Ради Дмитро Разумков. 
  • 19 жовтня виключили з фракції "Слуга народу" народну депутатку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Слуга народуВерховна Рада


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