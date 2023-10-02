ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу − отримає понад 13 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд вперше прийняв рішення про виплату винагороди викривачу у корупційній справі.

Джерело: сайт суду, Євген Шевченко у Facebook

Дослівно ВАКС: "Вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 13 млн 299 тис 950 грн".

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Деталі: ВАКС не називає імені викривача, але, за даними джерел УП, йдеться про Євгена Шевченка.

Повідомляється, що 2 жовтня колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.

ВАКС визнав його винним у шахрайстві та пропозиції чи наданні неправомірної вигоди.

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Згідно з угодою, обвинуваченого звільнили від 5 років ув’язнення і призначили іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Водночас обвинувачений взяв на себе обов'язки співпрацювати у іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також забезпечити перерахування 50 млн грн на підтримку ЗСУ.

Також суд застосував спецконфіскацію на користь держави у розмірі 6 млн доларів. Повідомляється, що з них 5 млн 950 тис доларів уже передали на підтримку ЗСУ та ще 50 тис доларів перерахують до бюджету згідно з цим вироком.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів.

Про винагороду викривачу повідомив і сам Шевченко.

"Враховуючи, що викриття злочину відбулась три роки тому і курс за цей час суттєво просів, то у підсумку я маю отримати не 500т.$, а "лише" 350т.$ (13,3млн.грн), що, звісно, теж дуже непогано", − написав Шевченко.

Він також додав, що наразі розмірковує над тим, щоб "підготувати освітній курс для майбутніх викривачів, які зможуть не тільки допомагати країні нищити корупційну наволоч, а й при цьому ще дуже пристойно заробляти".

Для довідки: Йдеться про спробу підкупу керівництва САП та НАБУ ексміністром екології часів Януковича Миколою Злочевським та його спільниками у 2020 році. Тоді повідомлялося про хабар у 6 млн доларів, із яких 5 млн пропонували за закриття справи щодо власника Burisma Holdings Миколи Злочевського. А ще 1 млн доларів мали піти посереднику, яким, за версією обвинувачення, був перший заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко.

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