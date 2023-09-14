ВАКС відмовився пояснювати, чому засекретив вирок Злочевському, який відбувся штрафом за хабар

Вищий антикорупційний суд не став пояснювати, чому засекретив весь текст вироку ексміністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському, який пішов на угоду зі слідством у справі про підкуп керівництва НАБУ і САП.

Джерело: відповідь ВАКС на запит "Української правди"

Деталі: У судовому реєстрі йдеться, що вирок Злочевському засекречений у зв’язку "з пунктом 4 частини 1 статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень".

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Однак цей пункт закону передбачає вилучення не повного тексту, а лише тієї інформації, для захисту якої справу слухали в закритому режимі. Це може бути, наприклад, інформація щодо свідків.

Посилаючись на це, "Українська правда" просила повідомити, з яких причин було засекречено вирок, хто клопотав про закрите слухання і чи мало це стосуватись лише окремих даних чи всієї справи. Також ми просили надати копію вироку за виключенням тих даних, які мали бути приховані.

ВАКС відмовився відповідати на ці питання, обґрунтовуючи це лише тим, що закон не зобов’язує надавати пояснення у відповіді на запит на інформацію.

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Так само, на думку ВАКС, він не має надавати копії рішень, оскільки це не передбачено процедурою запиту на інформацію.

"Українська правда" також зверталась із запитом до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обставин засудження Злочевського і засекречення справи. Однак протягом тижня відповід від САП не надійшла.

Вироки щодо двох інших співучасників злочину, засуджених за хабар, оприлюднені в судовому реєстрі.

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