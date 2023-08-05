ВАКС засекретив вирок щодо угоди зі Злочевським

Вищий антикорупційний суд засекретив вирок щодо угоди з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень

Деталі: У реєстрі зазначено, що інформація про даний вирок заборонена для оприлюднення згідно з пунктом чотири частини першої статті 7 закону України "Про доступ до судових рішень".

Що передувало: 1 серпня пресслужба САП повідомила, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП, а також наклав на нього штраф у чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повідомлялося, що за результатами співпраці з прокурорами САП Злочевський сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія дронів". Також він надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

Читайте також: Злочевський і примітивізація правосуддя

Передісторія: