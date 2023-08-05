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ВАКС засекретив вирок щодо угоди зі Злочевським

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 17:28
ВАКС засекретив вирок щодо угоди зі Злочевським
Микола Злочевський, ФОТО: LIGA.NET

Вищий антикорупційний суд засекретив вирок щодо угоди з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень

Деталі: У реєстрі зазначено, що інформація про даний вирок заборонена для оприлюднення згідно з пунктом чотири частини першої статті 7 закону України "Про доступ до судових рішень".

Що передувало: 1 серпня пресслужба САП повідомила, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП, а також наклав на нього штраф у чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Повідомлялося, що за результатами співпраці з прокурорами САП Злочевський сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія дронів". Також він надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Влітку 2020 року стало відомо, що детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім міністром і власником Burisma Holdings Злочевським величезного хабаря керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому. Тоді казали про спробу підкупу на 6 мільйонів доларів.
  • 1 грудня 2020 року правоохоронці завершили розслідування цієї справи.
  • Розслідування стосовно організатора злочину Злочевського було виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком.
  • У червні Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з однією з фігуранток справи про спробу підкупу керівників антикорупційних органів Оленою Мазуровою, і дав їй 5 років умовно. 

Теми: Злочевськийсудкорупція
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