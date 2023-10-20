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Армія оборони Ізраїлю атакувала спостережні пости "Хезболли"

"Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 06:36
Армія оборони Ізраїлю атакувала спостережні пости Хезболли
Скріншот відео атаки Ізраїлю на інфраструктуру "Хезболли"

У ніч на 20 жовтня ЦАХАЛ здійснив низку атак на інфраструктуру "Хезболли", включаючи спостережні пости.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Telegram

Деталі: Атаки ізраїльтяни здійснили у відповідь на те, що "Хезболла" впродовж дня через кордон обстрілювала їх протитанковими ракетами.

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Крім того, винищувачі ЦАХАЛу вразили трьох терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети в бік Ізраїлю.

Передісторія: 

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Теми: Ізраїль
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