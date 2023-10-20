Армія оборони Ізраїлю атакувала спостережні пости "Хезболли"
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 06:36
У ніч на 20 жовтня ЦАХАЛ здійснив низку атак на інфраструктуру "Хезболли", включаючи спостережні пости.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Telegram
Деталі: Атаки ізраїльтяни здійснили у відповідь на те, що "Хезболла" впродовж дня через кордон обстрілювала їх протитанковими ракетами.
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Крім того, винищувачі ЦАХАЛу вразили трьох терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети в бік Ізраїлю.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Ліванський рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.
- Армія Ізраїлю 16 жовтня заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
- У ніч на 19 жовтня Ізраїль також атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані.