Армія оборони Ізраїлю атакувала спостережні пости "Хезболли"

У ніч на 20 жовтня ЦАХАЛ здійснив низку атак на інфраструктуру "Хезболли", включаючи спостережні пости.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Telegram

Деталі: Атаки ізраїльтяни здійснили у відповідь на те, що "Хезболла" впродовж дня через кордон обстрілювала їх протитанковими ракетами.

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Крім того, винищувачі ЦАХАЛу вразили трьох терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети в бік Ізраїлю.

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