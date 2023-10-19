Ізраїль атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані
Четвер, 19 жовтня 2023, 04:42
ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.
Джерело: ЦАХАЛ
Дослівно: "За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це було зроблено у відповідь на обстріли в середу".
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Деталі: Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря.
За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.
צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.
התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 13 жовтня у Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл під час роботи: один чоловік загинув та троє поранено.
- Відеооператор Reuters загинув, а шестеро інших журналістів отримали поранення.
- Ліванський рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.
- Армія Ізраїлю 16 жовтня заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.