Ізраїль атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані

ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це було зроблено у відповідь на обстріли в середу".

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Деталі: Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря.

За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.

צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.

התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0 ВІДЕО ДНЯ October 19, 2023

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