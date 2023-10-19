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Ізраїль атакував об’єкти "Хезболли" в Лівані

Ольга Глущенко Четвер, 19 жовтня 2023, 04:42
Ізраїль атакував об’єкти Хезболли в Лівані
ЦАХАЛ атакує об’єкти "Хезболли", скриншот відео

ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це було зроблено у відповідь на обстріли в середу".

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Деталі: Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря.

За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.

Передісторія: 

  • 13 жовтня у Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл під час роботи: один чоловік загинув та троє поранено.
  • Відеооператор Reuters загинув, а шестеро інших журналістів отримали поранення.
  • Ліванський рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.
  • Армія Ізраїлю 16 жовтня заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Теми: ІзраїльЛіванвійна
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