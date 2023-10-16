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ЦАХАЛ атакував військову інфраструктуру "Хезболли" в Лівані

Ольга Глущенко Понеділок, 16 жовтня 2023, 01:26
ЦАХАЛ атакував військову інфраструктуру Хезболли в Лівані
Обстріл ліванським угруповання Хезболла Ізраїлю 8 жовтня, скрін з відео, УП

Армія Ізраїлю заявила, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Джерело: ЦАХАЛ у Telegram

Дослівно: "Нещодавно ЦАХАЛ завдав удару по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані у відповідь на вчорашній (недільний) обстріл ізраїльської території".

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Що передувало: Тимчасові сили ООН у Лівані заявили, що в їхню штаб-квартиру в південно-ліванському місті Ен-Накура влучила ракета.

Передісторія: 

  • 13 жовтня у Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл під час роботи: один чоловік загинув та троє поранено.
  • Відеооператор Reuters загинув, а шестеро інших журналістів отримали поранення.
  • Ліванський рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.

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Теми: ІзраїльЛіван
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