Армия обороны Израиля атаковала наблюдательные посты "Хезболлы"
Пятница, 20 октября 2023, 06:36
ЦАХАЛ совершил ряд атак на инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане, включая наблюдательные посты.
Источник: Армия обороны Израиля в Telegram
Детали: Атаки израильтяне осуществили в ответ на то, что "Хезболла" в течение дня через границу обстреливала их противотанковыми ракетами.
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Кроме того, истребители ЦАХАЛа поразили трех террористов, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ливанское движение "Хезболла" заявило, что "полностью готово" присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время.
- Армия Израиля 16 октября заявила, что нанесла ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
- В ночь на 19 октября Израиль также атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане.