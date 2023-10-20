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Армия обороны Израиля атаковала наблюдательные посты "Хезболлы"

"Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 06:36
Армия обороны Израиля атаковала наблюдательные посты Хезболлы
Скриншот видео атаки Израиля на инфраструктуру "Хезболли"

ЦАХАЛ совершил ряд атак на инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане, включая наблюдательные посты.

Источник: Армия обороны Израиля в Telegram

Детали: Атаки израильтяне осуществили в ответ на то, что "Хезболла" в течение дня через границу обстреливала их противотанковыми ракетами.

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Кроме того, истребители ЦАХАЛа поразили трех террористов, которые пытались запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля.

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Темы: Израиль
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