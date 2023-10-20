Зеленський − на промову Байдена: Разом не дамо знищити свободу і демократію
Президент Володимир Зеленський назвав промову президент США Джо Байдена дуже потужною, подякував за допомогу Штатів і запевнив, що разом країни не дозволять знищити свободу і демократію.
Джерело: Зеленський у соцмережі Х
Пряма мова українського президента: "Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати".
Деталі: Зеленський наголосив, що спільна мета України і Штатів – захистити вільний спосіб життя для "всіх наших народів". Він додав, що країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи.
"Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", − підсумував Зеленський.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден заявив, що 20 жовтня надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.
- Байден засудив дії ХАМАС і президента Росії Володимира Путіна у своїй промові увечері 19 жовтня в Овальному кабінеті, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.
- Він назвав цей момент в історії "переломним моментом" – битвою між світовими демократіями та автократіями. "Ми не можемо допустити і не допустимо, щоби терористи на зразок ХАМАС і тирани на зразок Путіна перемогли. Я відмовляюся допустити це", – підкреслив Байден.
- 18 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Байден очікує отримати $60 млрд для України та допомогу для Ізраїлю у запиті на фінансування у розмірі $100 млрд.