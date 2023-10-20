Зеленський − на промову Байдена: Разом не дамо знищити свободу і демократію

Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден під час зустрічі у США у вересні. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав промову президент США Джо Байдена дуже потужною, подякував за допомогу Штатів і запевнив, що разом країни не дозволять знищити свободу і демократію.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Пряма мова українського президента: "Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати".

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Деталі: Зеленський наголосив, що спільна мета України і Штатів – захистити вільний спосіб життя для "всіх наших народів". Він додав, що країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи.

"Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", − підсумував Зеленський.

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