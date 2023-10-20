Зеленский − на речь Байдена: Вместе не дадим уничтожить свободу и демократию

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в США в сентябре. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал речь президент США Джо Байдена очень мощной, поблагодарил за помощь Штатов и заверил, что вместе страны не позволят уничтожить свободу и демократию.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Прямая речь украинского президента: "Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам − демократию. Украина благодарна США за поддержку и непоколебимую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать".

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Детали: Зеленский отметил, что общая цель Украины и Штатов − защитить свободный образ жизни для "всех наших народов". Он добавил, что страны, которые противостоят агрессии и терроризму, рассчитывают на лидерство Америки в сохранении общей свободы.

"Непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах очень вдохновляет всех наших воинов и весь наш народ. Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", − подытожил Зеленский.

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