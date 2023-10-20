Зеленский − на речь Байдена: Вместе не дадим уничтожить свободу и демократию
Президент Владимир Зеленский назвал речь президент США Джо Байдена очень мощной, поблагодарил за помощь Штатов и заверил, что вместе страны не позволят уничтожить свободу и демократию.
Источник: Зеленский в соцсети Х
Прямая речь украинского президента: "Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам − демократию. Украина благодарна США за поддержку и непоколебимую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать".
Детали: Зеленский отметил, что общая цель Украины и Штатов − защитить свободный образ жизни для "всех наших народов". Он добавил, что страны, которые противостоят агрессии и терроризму, рассчитывают на лидерство Америки в сохранении общей свободы.
"Непоколебимая двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах очень вдохновляет всех наших воинов и весь наш народ. Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира", − подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Президент США Джо Байден заявил, что 20 октября направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.
- Байден осудил действия ХАМАС и президента России Владимира Путина в своей речи вечером 19 октября в Овальном кабинете, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.
- Он назвал этот момент в истории "переломным моментом" – битвой между мировыми демократиями и автократиями. "Мы не можем допустить и не допустим, чтобы террористы вроде ХАМАС и тираны вроде Путина победили. Я отказываюсь допустить это", – подчеркнул Байден.
- 18 октября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Байден ожидает получить $60 млрд для Украины и помощь Израилю в запросе на финансирование в размере $100 млрд.