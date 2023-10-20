З Ізраїлю до Румунії евакуювали ще 79 українців – посольство
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 11:34
19 жовтня з Ізраїлю до Румунії вилетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України.
Джерело: посольство України в Ізраїлі
Дослівно: "О 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) чартерном рейсом до м. Бухарест (Румунія) відлетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України".
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Деталі: Посольство повідомляє, що надало консульську допомогу українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня.
- Вранці 16 жовтня вилетів другий евакуаційний рейс зі 155 українцями на борту.
- Третій евакуаційний рейс з громадянами України вилетів увечері 16 жовтня.