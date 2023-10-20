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З Ізраїлю до Румунії евакуювали ще 79 українців – посольство

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 11:34
З Ізраїлю до Румунії евакуювали ще 79 українців – посольство
ФОТО: TRIPWAY | АЕРОПОРТ БЕН-ГУРІОНА

19 жовтня з Ізраїлю до Румунії вилетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України.

Джерело: посольство України в Ізраїлі

Дослівно: "О 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) чартерном рейсом до м. Бухарест  (Румунія) відлетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України".

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Деталі: Посольство повідомляє, що надало консульську допомогу українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

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Теми: ІзраїльРумуніяевакуація
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