З Ізраїлю до Румунії евакуювали ще 79 українців – посольство

19 жовтня з Ізраїлю до Румунії вилетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України.

Джерело: посольство України в Ізраїлі

Дослівно: "О 22:30 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) чартерном рейсом до м. Бухарест (Румунія) відлетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України".

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Деталі: Посольство повідомляє, що надало консульську допомогу українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

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