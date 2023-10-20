Из Израиля в Румынию эвакуировали еще 79 украинцев – посольство

19 октября из Израиля в Румынию вылетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины.

Источник: посольство Украины в Израиле

Дословно: "В 22:30 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) чартерным рейсом в г. Бухарест (Румыния) улетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины".

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Детали: Посольство сообщает, что предоставило консульскую помощь украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур.

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