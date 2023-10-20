Из Израиля в Румынию эвакуировали еще 79 украинцев – посольство
Пятница, 20 октября 2023, 11:34
19 октября из Израиля в Румынию вылетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины.
Источник: посольство Украины в Израиле
Дословно: "В 22:30 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) чартерным рейсом в г. Бухарест (Румыния) улетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины".
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Детали: Посольство сообщает, что предоставило консульскую помощь украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур.
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября.
- Утром 16 октября вылетел второй эвакуационный рейс со 155 украинцами на борту.
- Третий эвакуационный рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября.