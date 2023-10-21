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Ізраїль знищив підземні тунелі у Секторі Гази та інженера ХАМАС, який розробляв зброю

"Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 01:49
Ізраїль знищив підземні тунелі у Секторі Гази та інженера ХАМАС, який розробляв зброю
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, фото The Times of Israel

ЦАХАЛ каже, що знищив старшого інженера палестинської терористичної групи ХАМАС, який розробляв зброю, в тому числі і безпілотники.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Палестинські терористи в секторі Газа продовжували обстрілювати південь Ізраїлю ракетами, а ізраїльські ВПС завдали ударів по об’єктах ХАМАС в п’ятницю ввечері.

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом дня завдала ударів по численних командних центрах ХАМАС та підземній інфраструктурі, а також знищила старшого інженера ХАМАС Махмуда Сабіха. Він очолював підрозділ, який розробляв зброю для ХАМАС, безпілотники, і "обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на Близькому Сході".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант здійснив вечірній візит до району збору ЦАХАЛу поблизу кордону з Газою та "уважно спостерігав за готовністю сил до розширення кампанії", повідомили в його офісі.

Десятки тисяч військових зібрані біля кордону з Сектором Гази та очікують наземного наступу Ізраїлю на Сектор Гази.

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У той же час ракети, запущені з Сектора Гази на південне прибережне місто Ашкелон, завдали шкоди, повідомила місцева влада. Одна ракета влучила безпосередньо в будинок, а інша влучила в кілька автомобілів. Постраждалих немає.

Терористи також обстріляли Сдерот, Ашдод і кілька прилеглих міст. Муніципалітет Сдерот заявив, що ракета, яка впала в південному місті, завдала шкоди вулиці та автобусній зупинці, але ніхто не постраждав.

Ракетний обстріл стався, коли ХАМАС звільнив двох заручників, захоплених під час вторгнення 7 жовтня та масових вбивств в ізраїльських громадах. Американські громадянки Джудіт і Наталі Раанан повернулися в Ізраїль і мали возз’єднатися зі своїми родичами на військовій базі.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Гази
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