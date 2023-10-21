Ізраїль знищив підземні тунелі у Секторі Гази та інженера ХАМАС, який розробляв зброю

ЦАХАЛ каже, що знищив старшого інженера палестинської терористичної групи ХАМАС, який розробляв зброю, в тому числі і безпілотники.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Палестинські терористи в секторі Газа продовжували обстрілювати південь Ізраїлю ракетами, а ізраїльські ВПС завдали ударів по об’єктах ХАМАС в п’ятницю ввечері.

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом дня завдала ударів по численних командних центрах ХАМАС та підземній інфраструктурі, а також знищила старшого інженера ХАМАС Махмуда Сабіха. Він очолював підрозділ, який розробляв зброю для ХАМАС, безпілотники, і "обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на Близькому Сході".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант здійснив вечірній візит до району збору ЦАХАЛу поблизу кордону з Газою та "уважно спостерігав за готовністю сил до розширення кампанії", повідомили в його офісі.

Десятки тисяч військових зібрані біля кордону з Сектором Гази та очікують наземного наступу Ізраїлю на Сектор Гази.

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У той же час ракети, запущені з Сектора Гази на південне прибережне місто Ашкелон, завдали шкоди, повідомила місцева влада. Одна ракета влучила безпосередньо в будинок, а інша влучила в кілька автомобілів. Постраждалих немає.

Терористи також обстріляли Сдерот, Ашдод і кілька прилеглих міст. Муніципалітет Сдерот заявив, що ракета, яка впала в південному місті, завдала шкоди вулиці та автобусній зупинці, але ніхто не постраждав.

Ракетний обстріл стався, коли ХАМАС звільнив двох заручників, захоплених під час вторгнення 7 жовтня та масових вбивств в ізраїльських громадах. Американські громадянки Джудіт і Наталі Раанан повернулися в Ізраїль і мали возз’єднатися зі своїми родичами на військовій базі.

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