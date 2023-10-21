Израиль уничтожил подземные тоннели в Секторе Газа и инженера ХАМАС, который разрабатывал оружие
ЦАХАЛ говорит, что уничтожил старшего инженера палестинской террористической группы ХАМАС, который разрабатывал оружие, включая беспилотники.
Источник: The Times of Israel
Детали: Палестинские террористы в секторе Газа продолжали обстреливать юг Израиля ракетами, а израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в пятницу вечером.
Армия обороны Израиля заявила, что в течение дня нанесла удары по многочисленным командным центрам ХАМАС и подземной инфраструктуре, а также уничтожила старшего инженера ХАМАС Махмуда Сабиха. Он возглавлял подразделение, которое разрабатывало оружие для ХАМАС, включая беспилотники, и "обменивался знаниями с другими террористическими группами на Ближнем Востоке".
Министр обороны Израиля Йоав Галлант совершил вечерний визит в район сбора ЦАХАЛа вблизи границы с Газой и "внимательно наблюдал за готовностью сил к расширению кампании", сообщили в его офисе.
Десятки тысяч военных собраны у границы с Сектором Газа и ожидают наземного наступления Израиля на Сектор Газа.
В то же время ракеты, запущенные из Сектора Газа на южный прибрежный город Ашкелон, нанесли ущерб, сообщили местные власти. Одна ракета попала непосредственно в дом, нанеся ущерб, а другая попала в несколько автомобилей. Пострадавших нет.
Террористы также обстреляли Сдерот, Ашдод и несколько близлежащих городов. Муниципалитет Сдерот заявил, что ракета, которая упала в южном городе, нанесла ущерб улице и автобусной остановке, но никто не пострадал.
Ракетный обстрел произошел, когда ХАМАС освободил двух заложников, захваченных во время вторжения 7 октября и массовых убийств в израильских общинах. Американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.
Передісторія:
- Правительства США и стран Европы просят Израиль отложить начало наземной операции в Секторе Газа и дать время для тайных переговоров при посредничестве Катара с целью освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом.