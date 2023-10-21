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Израиль уничтожил подземные тоннели в Секторе Газа и инженера ХАМАС, который разрабатывал оружие

"Украинская правда"Суббота, 21 октября 2023, 01:49
Израиль уничтожил подземные тоннели в Секторе Газа и инженера ХАМАС, который разрабатывал оружие
Министр обороны Израиля Йоав Галлант, фото The Times of Israel

ЦАХАЛ говорит, что уничтожил старшего инженера палестинской террористической группы ХАМАС, который разрабатывал оружие, включая беспилотники.

Источник: The Times of Israel

Детали: Палестинские террористы в секторе Газа продолжали обстреливать юг Израиля ракетами, а израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в пятницу вечером.

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Армия обороны Израиля заявила, что в течение дня нанесла удары по многочисленным командным центрам ХАМАС и подземной инфраструктуре, а также уничтожила старшего инженера ХАМАС Махмуда Сабиха. Он возглавлял подразделение, которое разрабатывало оружие для ХАМАС, включая беспилотники, и "обменивался знаниями с другими террористическими группами на Ближнем Востоке".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант совершил вечерний визит в район сбора ЦАХАЛа вблизи границы с Газой и "внимательно наблюдал за готовностью сил к расширению кампании", сообщили в его офисе.

Десятки тысяч военных собраны у границы с Сектором Газа и ожидают наземного наступления Израиля на Сектор Газа.

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В то же время ракеты, запущенные из Сектора Газа на южный прибрежный город Ашкелон, нанесли ущерб, сообщили местные власти. Одна ракета попала непосредственно в дом, нанеся ущерб, а другая попала в несколько автомобилей. Пострадавших нет.

Террористы также обстреляли Сдерот, Ашдод и несколько близлежащих городов. Муниципалитет Сдерот заявил, что ракета, которая упала в южном городе, нанесла ущерб улице и автобусной остановке, но никто не пострадал.

Ракетный обстрел произошел, когда ХАМАС освободил двух заложников, захваченных во время вторжения 7 октября и массовых убийств в израильских общинах. Американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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