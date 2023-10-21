Данілов: Жодних переговорів, доки Росія окуповує українську територію
Секретар РНБО Олексій Данілов вкотре підкреслив, що переговори з Росією не відбудуться, доки вона не залишить окуповану українську територію.
Джерело: Данілов в інтерв’ю японському агентству Kyodo News
Пряма мова: "Не варто вести жодних переговорів, поки Росія продовжує окупувати (українську) територію, включно з Кримом".
Деталі: Данілов висловив переконання, що "ситуація докорінно зміниться" після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16, але визнав, що важко передбачити час, необхідний для звільнення всієї території України.
Зазначивши, що Україна уклала неформальну угоду про невикористання зброї, наданої Заходом, для нападів на територію Росії, Данілов попередив, що об'єкти навколо Москви можуть стати мішенями для зброї вітчизняного виробництва.
Він також розвіяв побоювання, що міжнародна увага і підтримка зменшиться на тлі ескалації ситуації між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, заявивши: "Не було ніякого зниження рівня комунікації зі Сполученими Штатами і Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу щодня".
Щодо зміцнення зв'язків між Росією і Китаєм, Данілов сказав, що Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", але відкинув можливість припинення вогню за посередництва Пекіна.
Данілов також зазначив, що "сучасний Гітлер на ім'я Путін вбив 500 наших дітей".
Передісторія:
- 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито вже замислюється про переговори з РФ.
- 10 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією зараз недоступні, але щойно президент Росії Володимир Путін буде зацікавлений у них, то українська влада долучиться.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією, оскільки триває контрнаступ і Росія бачить труднощі України на полі бою. На його думку, Путін прагне виснажити Україну, але сам "у довгій війні програє".