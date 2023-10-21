Данілов: Жодних переговорів, доки Росія окуповує українську територію

Секретар РНБО Олексій Данілов вкотре підкреслив, що переговори з Росією не відбудуться, доки вона не залишить окуповану українську територію.

Джерело: Данілов в інтерв’ю японському агентству Kyodo News

Пряма мова: "Не варто вести жодних переговорів, поки Росія продовжує окупувати (українську) територію, включно з Кримом".

Реклама:

Деталі: Данілов висловив переконання, що "ситуація докорінно зміниться" після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16, але визнав, що важко передбачити час, необхідний для звільнення всієї території України.

Зазначивши, що Україна уклала неформальну угоду про невикористання зброї, наданої Заходом, для нападів на територію Росії, Данілов попередив, що об'єкти навколо Москви можуть стати мішенями для зброї вітчизняного виробництва.

Він також розвіяв побоювання, що міжнародна увага і підтримка зменшиться на тлі ескалації ситуації між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, заявивши: "Не було ніякого зниження рівня комунікації зі Сполученими Штатами і Європою. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу щодня".

ВІДЕО ДНЯ

Щодо зміцнення зв'язків між Росією і Китаєм, Данілов сказав, що Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", але відкинув можливість припинення вогню за посередництва Пекіна.

Данілов також зазначив, що "сучасний Гітлер на ім'я Путін вбив 500 наших дітей".

Передісторія: