Данилов: Никаких переговоров, пока Россия оккупирует украинскую территорию
Секретарь СНБО Алексей Данилов в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Россией не состоятся, пока она не покинет оккупированную украинскую территорию.
Источник: Данилов в интервью японскому агентству Kyodo News
Прямая речь: "Не стоит вести никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать (украинскую) территорию, включая Крым".
Детали: Данилов выразил убеждение, что "ситуация в корне изменится" после того, как с Запада прибудут истребители F-16, но признал, что трудно предсказать время, необходимое для освобождения всей территории Украины.
Отметив, что Украина заключила неформальное соглашение о неиспользовании оружия, предоставленного Западом, для нападений на территорию России, Данилов предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенями для оружия отечественного производства.
Он также развеял опасения, что международное внимание и поддержка уменьшится на фоне эскалации ситуации между Израилем и группировкой ХАМАС, заявив: "Не было никакого снижения уровня коммуникации с Соединенными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день".
Относительно укрепления связей между Россией и Китаем, Данилов сказал, что Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран", но отверг возможность прекращения огня при посредничестве Пекина.
Данилов также отметил, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".
Предыстория:
- 18 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы уже задумывается о переговорях с РФ.
- 10 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, но как только президент России Владимир Путин будет заинтересован в них, то украинская власть присоединится.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией, поскольку продолжается контрнаступление и Россия видит трудности Украины на поле боя. По его мнению, Путин стремится истощить Украину, но сам "в долгой войне проиграет".