Данилов: Никаких переговоров, пока Россия оккупирует украинскую территорию

Секретарь СНБО Алексей Данилов в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Россией не состоятся, пока она не покинет оккупированную украинскую территорию.

Источник: Данилов в интервью японскому агентству Kyodo News

Прямая речь: "Не стоит вести никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать (украинскую) территорию, включая Крым".

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Детали: Данилов выразил убеждение, что "ситуация в корне изменится" после того, как с Запада прибудут истребители F-16, но признал, что трудно предсказать время, необходимое для освобождения всей территории Украины.

Отметив, что Украина заключила неформальное соглашение о неиспользовании оружия, предоставленного Западом, для нападений на территорию России, Данилов предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенями для оружия отечественного производства.

Он также развеял опасения, что международное внимание и поддержка уменьшится на фоне эскалации ситуации между Израилем и группировкой ХАМАС, заявив: "Не было никакого снижения уровня коммуникации с Соединенными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день".

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Относительно укрепления связей между Россией и Китаем, Данилов сказал, что Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран", но отверг возможность прекращения огня при посредничестве Пекина.

Данилов также отметил, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".

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