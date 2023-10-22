Ізраїльські військові завдали "превентивного удару" по підземеллях на території мечеті

Ізраїльські військові заявили, що завдали "превентивного удару" по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на Західному березі річки Йордан.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю

Деталі: За інформацією військових Ізраїля під мечеттю знаходився "терористичний осередок бойовиків ХАМАС та „Ісламського джихаду", які несуть відповідальність за організацію кількох терористичних атак останніми місяцями і готувалися вчинити теракт найближчим часом".

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