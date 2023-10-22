Ізраїльські військові завдали "превентивного удару" по підземеллях на території мечеті
Неділя, 22 жовтня 2023, 04:52
Ізраїльські військові заявили, що завдали "превентивного удару" по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на Західному березі річки Йордан.
Джерело: Армія оборони Ізраїлю
Деталі: За інформацією військових Ізраїля під мечеттю знаходився "терористичний осередок бойовиків ХАМАС та „Ісламського джихаду", які несуть відповідальність за організацію кількох терористичних атак останніми місяцями і готувалися вчинити теракт найближчим часом".
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Передісторія:
- Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив у суботу командування ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.
- У суботу ввечері перші двадцять вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в Cектор Гази у суботу через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.
- Посольства попросили своїх громадян у Газі бути готовими до перетину кордону, але натовпи розчарованих палестинців з американськими, канадськими, німецькими та британськими паспортами марно чекали годинами, принаймні, вже вп'яте на цьому тижні.