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Израильские военные нанесли "превентивный удар" по подземельям на территории мечети

"Украинская правда"Воскресенье, 22 октября 2023, 04:52
Израильские военные нанесли превентивный удар по подземельям на территории мечети
Скриншот google maps

Израильские военные заявили, что нанесли "превентивный удар" по подземному комплексу на территории мечети Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Источник: Армия обороны Израиля

Детали: По информации военных Израиля под мечетью находился "террористический центр боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые несут ответственность за организацию нескольких террористических атак в последние месяцы и готовились совершить теракт в ближайшее время".

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Предыстория:

  • Начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Галеви сообщил в субботу командованию ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС.
  • В субботу вечером первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Сектор Газы в субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.
  • Посольства попросили своих граждан в Газе быть готовыми к пересечению границы, но толпы разочарованных палестинцев с американскими, канадскими, немецкими и британскими паспортами тщетно ждали часами, по крайней мере, уже пятый раз на этой неделе.

Темы: ИзраильХАМАС
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