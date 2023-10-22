Израильские военные нанесли "превентивный удар" по подземельям на территории мечети

Израильские военные заявили, что нанесли "превентивный удар" по подземному комплексу на территории мечети Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Источник: Армия обороны Израиля

Детали: По информации военных Израиля под мечетью находился "террористический центр боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые несут ответственность за организацию нескольких террористических атак в последние месяцы и готовились совершить теракт в ближайшее время".

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