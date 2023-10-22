Израильские военные нанесли "превентивный удар" по подземельям на территории мечети
Воскресенье, 22 октября 2023, 04:52
Израильские военные заявили, что нанесли "превентивный удар" по подземному комплексу на территории мечети Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Источник: Армия обороны Израиля
Детали: По информации военных Израиля под мечетью находился "террористический центр боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые несут ответственность за организацию нескольких террористических атак в последние месяцы и готовились совершить теракт в ближайшее время".
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Предыстория:
- Начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Галеви сообщил в субботу командованию ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС.
- В субботу вечером первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Сектор Газы в субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.
- Посольства попросили своих граждан в Газе быть готовыми к пересечению границы, но толпы разочарованных палестинцев с американскими, канадскими, немецкими и британскими паспортами тщетно ждали часами, по крайней мере, уже пятый раз на этой неделе.