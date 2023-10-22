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Удар по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: зросла кількість постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 22 жовтня 2023, 17:03
Удар по терміналу Нової пошти на Харківщині: зросла кількість постраждалих
наслідки удару по терміналу "Нової пошти", фото обласної прокуратури

Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 17.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Станом на зараз кількість потерпілих збільшилась до 17.

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Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації відмовився".

Що передувало: Раніше було відомо про 6 загиблих і 16 поранених внаслідок ракетного удару росіян по терміналу "Нової пошти" в смт Коротич Харківського району.

Передісторія:

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Теми: Харківська областьракетний ударвійна
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