Удар по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: зросла кількість постраждалих
Неділя, 22 жовтня 2023, 17:03
Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 17.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Станом на зараз кількість потерпілих збільшилась до 17.
Реклама:
Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації відмовився".
Що передувало: Раніше було відомо про 6 загиблих і 16 поранених внаслідок ракетного удару росіян по терміналу "Нової пошти" в смт Коротич Харківського району.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У суботу ввечері російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині.
- У працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунди до вибуху.
- За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.