Удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: возросло количество пострадавших
Воскресенье, 22 октября 2023, 17:03
Количество пострадавших в результате удара россиян по терминалу "Новой почты" в Харьковской области возросло до 17.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По состоянию на сейчас количество пострадавших увеличилось до 17.
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Еще один работник предприятия получил осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался".
Что предшествовало: Ранее было известно о 6 погибших и 16 раненых в результате ракетного удара россиян по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В субботу вечером российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области.
- У работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунды до взрыва.
- По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.