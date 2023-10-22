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Удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: возросло количество пострадавших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 октября 2023, 17:03
Удар по терминалу Новой почты на Харьковщине: возросло количество пострадавших
последствия удара по терминалу "Новой почты", фото областной прокуратуры

Количество пострадавших в результате удара россиян по терминалу "Новой почты" в Харьковской области возросло до 17.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По состоянию на сейчас количество пострадавших увеличилось до 17.

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Еще один работник предприятия получил осколочные ранения. Ему оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался".

Что предшествовало: Ранее было известно о 6 погибших и 16 раненых в результате ракетного удара россиян по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района.

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Темы: Харьковская областьракетный ударвойна
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