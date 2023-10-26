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Найближчим часом збільшиться виробництво зброї в Україні – Данілов

Олена РощінаЧетвер, 26 жовтня 2023, 12:09
Найближчим часом збільшиться виробництво зброї в Україні – Данілов
Олексій Данілов, скриншот із ефіру телемарафону новин

Україна найближчим часом збільшить виробництво боєприпасів за рахунок державних і приватних підприємств, обладнання вже монтується, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Джерело: Олексій Данілов в ефірі телемарафону новин вранці 26 жовтня

Пряма мова: "Наші партнери, весь цивілізований світ – одразу з початку цієї агресії, з квітня-травня 2022 року країни почали будувати додаткові потужності. Це непроста справа, їх неможливо збудувати за місяць-два. 

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Я можу вам привідкрити таємницю: наші приватні компанії так само займаються цим питанням, замовили відповідне обладнання, певне обладнання вже монтується на закритих ділянках підприємств – і ми найближчим часом побачимо збільшення саме власного виробництва.

Держава тут сама впоратися не зможе, і ми залучаємо максимальну кількість приватного бізнесу до цих справ. Це дуже потужна річ і наше спільне завдання".

Деталі: Данілов зазначив, що необхідну кількість боєприпасів визначити складно, проте він упевнений, що Україна з партнерами впорається з їх виготовленням. 

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Секретар РНБО запевнив, що на території України є місця, де можна безпечно запустити виробництво – Радбез їх визначив, адже не на всій території держави йде війна.  

Пряма мова: "Ми країна, яка замовляє і буде замовляти ці вироби (боєприпаси – ред.). Тому бізнеси зацікавлені. Одне з питань, яке ми ставимо – я не можу сказати, що це умова, але це побажання, – щоб виробництво було саме тут, тому що нам треба забезпечувати нашу економіку. 

Майте на увазі, що закінчиться ця війна – це не значить, що країна не буде поповнювати собі арсенал. Вони все це розуміють і йдуть назустріч. Останні новини для нашої країни є приємними".

Деталі: Секретар РНБО також назвав неприйнятним, коли "деякі органи заходять з автоматами на підприємства" військово-промислового комплексу під час війни. До них ще будуть питання, переконаний він. 

Держава буде гарантувати, що виробники зброї будуть захищені, запевнив Данілов.

Цьому передувало: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у світі спостерігається нестача боєприпасів, тому Україна докладає зусиль, щоб розбудувати виробництво озброєння і зменшити залежність від західних союзників.

Теми: зброявиробництвоУкраїнаДанілов
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