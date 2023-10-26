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В ближайшее время увеличится производство оружия в Украине – Данилов

Елена РощинаЧетверг, 26 октября 2023, 12:09
В ближайшее время увеличится производство оружия в Украине – Данилов
Алексей Данилов, скриншот из эфира телемарафона новостей

Украина в ближайшее время увеличит производство боеприпасов за счет государственных и частных предприятий, оборудование уже монтируется, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Источник: Алексей Данилов в эфире телемарафона новостей утром 26 октября

Прямая речь: "Наши партнеры, весь цивилизованный мир – сразу с начала этой агрессии, с апреля-мая 2022 года страны начали строить дополнительные мощности. Это непростое дело, их невозможно построить за месяц-два. 

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Я могу вам приоткрыть тайну: наши частные компании так же занимаются этим вопросом, заказали соответствующее оборудование, определенное оборудование уже монтируется на закрытых участках предприятий – и мы в ближайшее время увидим увеличение именно собственного производства.

Государство здесь само справиться не сможет, и мы привлекаем максимальное количество частного бизнеса к этим делам. Это очень мощная вещь и наша общая задача".

Детали: Данилов отметил, что необходимое количество боеприпасов определить сложно, однако он уверен, что Украина с партнерами справится с их изготовлением. 

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Секретарь СНБО заверил, что на территории Украины есть места, где можно безопасно запустить производство – Совбез их определил, ведь не на всей территории государства идет война.  

Прямая речь: "Мы страна, которая заказывает и будет заказывать эти изделия (боеприпасы – ред.). Поэтому бизнесы заинтересованы. Один из вопросов, который мы ставим – я не могу сказать, что это условие, но это пожелание, – чтобы производство было именно здесь, потому что нам надо обеспечивать нашу экономику. 

Имейте в виду, что закончится эта война – это не значит, что страна не будет пополнять себе арсенал. Они все это понимают и идут навстречу. Последние новости для нашей страны являются приятными".

Детали: Секретарь СНБО также назвал неприемлемым, когда "некоторые органы заходят с автоматами на предприятия" военно-промышленного комплекса во время войны. К ним еще будут вопросы, убежден он. 

Государство будет гарантировать, что производители оружия будут защищены, заверил Данилов.

Этому предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мире наблюдается нехватка боеприпасов, поэтому Украина прилагает усилия, чтобы построить производство вооружения и уменьшить зависимость от западных союзников.

Темы: оружиепроизводствоУкраинаДанилов
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