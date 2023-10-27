Потери российской техники под Авдеевкой значительно больше, чем под Угледаром – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что россияне потеряли гораздо больше техники под Авдеевкой, чем под Угледаром в начале этого года.

Источник: ISW

Детали: Большие потери российской техники под Авдеевкой, вероятно, подорвут российские наступательные возможности в долгосрочной перспективе.

Реклама:

Однако, отмечают эксперты, российское командование, вероятно, будет пытаться компенсировать потери российской техники, особенно бронетехники.

Широкомасштабные потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения значительно ограничили способность России вести эффективную маневренную механизированную войну во время наступления российских военных зимой-весной 2023 года, что привело к дальнейшим потерям во время беспорядочных механизированных штурмов под Угледаром, в январе и феврале 2023 года.

Большие потери под Угледаром, вероятно, помешали российскому командованию осуществить длительные механизированные наступления в других частях Украины позже во время зимне-весеннего наступления 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

Недавние потери российской техники под Авдеевкой, как представляется, гораздо больше, чем предыдущие под Угледаром. Остается непонятным, удержит ли перспектива дальнейших потерь тяжелой техники российское командование от проведения еще одной серии крупных механизированных штурмов под Авдеевкой.

карта ISW

Россия постепенно мобилизовала элементы своей оборонно-промышленной базы для преодоления дефицита техники, но не сделала этого в масштабах, даже отдаленно достаточных для компенсации совокупных потерь российской техники в Украине.

Недавние потери российской техники под Авдеевкой, вероятно, приведут к еще большему дефициту российской техники и сведут на нет любой прогресс, достигнутый российскими военными в решении вопроса деградации механизированных средств ведения маневренных боевых действий.

Ключевые выводы ISW за 26 октября: