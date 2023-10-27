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Потери российской техники под Авдеевкой значительно больше, чем под Угледаром – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 27 октября 2023, 04:12
Потери российской техники под Авдеевкой значительно больше, чем под Угледаром – ISW
украинские защитники, фото Генштаба

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что россияне потеряли гораздо больше техники под Авдеевкой, чем под Угледаром в начале этого года.

Источник: ISW

Детали: Большие потери российской техники под Авдеевкой, вероятно, подорвут российские наступательные возможности в долгосрочной перспективе.

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Однако, отмечают эксперты, российское командование, вероятно, будет пытаться компенсировать потери российской техники, особенно бронетехники.

Широкомасштабные потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения значительно ограничили способность России вести эффективную маневренную механизированную войну во время наступления российских военных зимой-весной 2023 года, что привело к дальнейшим потерям во время беспорядочных механизированных штурмов под Угледаром, в январе и феврале 2023 года.

Большие потери под Угледаром, вероятно, помешали российскому командованию осуществить длительные механизированные наступления в других частях Украины позже во время зимне-весеннего наступления 2023 года.

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Недавние потери российской техники под Авдеевкой, как представляется, гораздо больше, чем предыдущие под Угледаром. Остается непонятным, удержит ли перспектива дальнейших потерь тяжелой техники российское командование от проведения еще одной серии крупных механизированных штурмов под Авдеевкой.

 
карта ISW

Россия постепенно мобилизовала элементы своей оборонно-промышленной базы для преодоления дефицита техники, но не сделала этого в масштабах, даже отдаленно достаточных для компенсации совокупных потерь российской техники в Украине.

Недавние потери российской техники под Авдеевкой, вероятно, приведут к еще большему дефициту российской техники и сведут на нет любой прогресс, достигнутый российскими военными в решении вопроса деградации механизированных средств ведения маневренных боевых действий.

Ключевые выводы ISW за 26 октября:

  • Значительные потери российской техники в районе Авдеевки, вероятно, подорвут российские наступательные возможности в долгосрочной перспективе.
  • Украинские войска незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области и продолжили наступательные операции под Бахмутом и в западной части Запорожской области.
  • Украинские официальные лица опровергли сообщения о том, что 26 октября Украина приостановила действие коридора для гражданских судов в Черном море.
  • Поправка к российскому закону о гражданстве, позволяющая лишать мигрантов гражданства, вступила в силу 26 октября, предоставив правительству РФ новый механизм к службе в армии.
  • Делегация ХАМАСа посетила Москву и встретилась с российскими и иранскими чиновниками 26 октября.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, под Авдеевкой, к юго-западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области, а в некоторых районах продвинулись дальше.
  • Несколько российских СМИ сообщили, что предприятия российской оборонно-промышленной базы продолжают использовать западные комплектующие, поставляемые через посредников, для производства ракет, предназначенных для использования против Украины.
  • Российские оккупационные власти продолжают усилия по насильственной индоктринации украинской молодежи в российскую культуру и идентичность через расширение военно-патриотических образовательных программ.

Темы: ISWпотери в войнеРосcияАвдеевка
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