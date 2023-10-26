До Москви прибула делегація ХАМАС і представник Ірану

До Москви прибув член політбюро палестинського руху ХАМАС Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.

Джерело: "РИА Новости" із посиланням на джерела, ТАСС із посиланням на заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової на брифінгу

Деталі: Співрозмовник агентства стверджує, що делегація наразі перебуває у Москві. З ким вони зустрічатимуться, не уточнюється. Візит не анонсували публічно.

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Оновлено: Представниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані зустрівся у Москві в четвер із заступником глави МЗС РФ Михайлом Галузіним.

Вона також підтвердила, що в Москві перебувають представники ХАМАСу.

Це перший подібний візит від початку війни в Секторі Гази.

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Пізніше пропагандистське видання РФ повідомило, що представники ХАМАС під час зустрічі із заступником глави МЗС РФ Богдановим "високо оцінили позицію Путіна і зусилля російської дипломатії".

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