Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До Москви прибула делегація ХАМАС і представник Ірану

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 жовтня 2023, 16:43
До Москви прибула делегація ХАМАС і представник Ірану
Муса Мохаммед Абу Марзук, фото з Вікіпедії

До Москви прибув член політбюро палестинського руху ХАМАС Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані. 

Джерело: "РИА Новости" із посиланням на джерела, ТАСС із посиланням на заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової на брифінгу 

Деталі: Співрозмовник агентства стверджує, що делегація наразі перебуває у Москві. З ким вони зустрічатимуться, не уточнюється. Візит не анонсували публічно.

Реклама:

Оновлено: Представниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані зустрівся у Москві в четвер із заступником глави МЗС РФ Михайлом Галузіним.

Вона також підтвердила, що в Москві перебувають представники ХАМАСу.

Це перший подібний візит від початку війни в Секторі Гази.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше пропагандистське видання РФ повідомило, що представники ХАМАС під час зустрічі із заступником глави МЗС РФ Богдановим "високо оцінили позицію Путіна і зусилля російської дипломатії".

Нагадаємо: 

  • Путін заявив про необхідність проведення палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.
  • ХАМАС відповів, що вітає "невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю" проти бойовиків.
  • Байден засудив дії ХАМАСу і Путіна у своїй промові, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви. Президент Володимир Зеленський зазначив, що тактика ХАМАС в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України.
  • У Кремлі образилися на порівняння Путіна з ХАМАСом

Теми: РосіяХАМАСПалестина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
Росія
У Росії заявляють про нібито перехоплений український БпЛА
Від бойових гелікоптерів до КАБів: як Росія розбудовує військові заводи
Фінляндія побудувала паркан на тестовій ділянці кордону з РФ
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених: багато "охочих"
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: