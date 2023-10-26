До Москви прибула делегація ХАМАС і представник Ірану
До Москви прибув член політбюро палестинського руху ХАМАС Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.
Джерело: "РИА Новости" із посиланням на джерела, ТАСС із посиланням на заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової на брифінгу
Деталі: Співрозмовник агентства стверджує, що делегація наразі перебуває у Москві. З ким вони зустрічатимуться, не уточнюється. Візит не анонсували публічно.
Оновлено: Представниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані зустрівся у Москві в четвер із заступником глави МЗС РФ Михайлом Галузіним.
Вона також підтвердила, що в Москві перебувають представники ХАМАСу.
Це перший подібний візит від початку війни в Секторі Гази.
Пізніше пропагандистське видання РФ повідомило, що представники ХАМАС під час зустрічі із заступником глави МЗС РФ Богдановим "високо оцінили позицію Путіна і зусилля російської дипломатії".
Нагадаємо:
- Путін заявив про необхідність проведення палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.
- ХАМАС відповів, що вітає "невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю" проти бойовиків.
- Байден засудив дії ХАМАСу і Путіна у своїй промові, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви. Президент Володимир Зеленський зазначив, що тактика ХАМАС в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України.
- У Кремлі образилися на порівняння Путіна з ХАМАСом