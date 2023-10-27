Россия ночью выпустила 6 "Шахедов" и ракету – сбито 5 дронов

Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Украину 6 ударными дронами и баллистической ракетой "Искандер-М", защитники Украины уничтожили 5 беспилотников типа "Shahed-136/131".

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Дословно ВС: "В ночь на 27 октября 2023 года противник атаковал из района Приморско-Ахтарск, применив шесть ударных БпЛА типа "Shahed" в направлении южных регионов Украины и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.

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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено пять "Shahed-136/131" в пределах Херсонской и Николаевской областей".

Ночная атака РФ отбита частично Воздушные силы ВСУ

Детали: Два из пяти "Шахедов" были сбиты над Николаевской областью, согласно сообщению главы ОВА Виталия Кима.

Ракетному удару РФ подверглось здание пожарной части города Изюм в Харьковской области: там повреждено здание и служебная техника, пострадали 8 спасателей.